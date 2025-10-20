Giornale di Brescia
Funerali Pamela spostati a venerdì, i familiari 'Ora silenzio'

Femminicidio Via Iglesias 33, uomo uccide ex compagna nel suo appartamento, Polizia di stato e scientifica sul posto, Milano, 15 Ottobre 2025, Ansa/Andrea Fasani
BERGAMO, 20 OTT - Sono stati posticipati di 24 ore e saranno dunque celebrati non giovedì mattina alle 10,30, ma venerdì mattina, sempre alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo) i funerali di Pamela Genini. Da domani pomeriggio e poi anche per le giornate di mercoledì e giovedì sarà aperta la camera ardente alla casa del commiato di Villa d'Almè. Al termine della Messa il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese bergamasco dove Pamela era cresciuta. Intanto questa mattina sul citofono proprio della casa di Strozza dove vive la madre di Pamela, Una Smirnova, è apparso un cartello scritto a mano con un appello alla discrezione e al silenzio: "Non rilasciamo più interviste. Abbiamo già detto tutto. Lasciateci nel nostro lutto, chiediamo rispetto, di lasciarci soli".

BERGAMO

