Funerali dei tre finanzieri, GdF: 'Saranno sempre con noi'

BORMIO (SONDRIO), 03 GIU - Le bare avvolte dal tricolore, portate in spalla dai colleghi del Sagf-Sagf-Soccorso alpino della Guardia di finanza delle loro Stazioni di appartenenza (Madesimo e Sondrio), sono sfilate, accompagnate dai familiari e dagli amici tra i militari schierati sull'attenti, un picchetto d'onore, fino all'ingresso della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio in alta Valtellina. Centinaia di persone, esponenti politici, amministratori, autorità civili e militari, ma soprattutto gente comune arrivata da tutta la provincia e non solo hanno preso parte, oggi pomeriggio, ai funerali dell'appuntato Luca Piani, 32 anni, originario di Tirano e nell'ultimo periodo residente a Sondrio, e dei finanzieri Alessandro Pozzi, 25 enne di Valfurva, e Simone Giacomelli, 22 anni, di Valdisotto, che hanno perso la vita mercoledì durante un'esercitazione in parete nel territorio di Val Masino. "Con la nostra accorata partecipazione - ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in rappresentanza del governo ai funerali solenni con onori militari - vogliamo rendere omaggio alle famiglie di tre servitori dello Stato, conosciuti e apprezzati dall'intera comunità per la professionalità e la passione che li caratterizzava". "Per voi la Guardia di finanza ci sarà sempre - le parole del generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Gdf, rivolte ai familiari dei tre militari, e in modo particolare al piccolo Filippo, il figlio di appena tre anni di Luca Piani -. Ci sarà nel ricordo di tre meravigliosi finanzieri che il Corpo custodirà tra i suoi figli più illustri e continuerà sempre a onorare come generosi esempi di generosità e di amore per il prossimo". Alle esequie, presiedute dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, e concelebrate dall'ordinario militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, tante autorità civili e militari, anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con l'assessore valtellinese Massimo Sertori.