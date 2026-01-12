Giornale di Brescia
Fumo da cavo elettrico, stop a treni su 10 binari alla stazione Termini

ROMA, 12 GEN - Circolazione dei treni bloccata su dieci binari della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si apprende, lo stop è scattato a causa di fumo che fuoriesce da un pozzetto probabilmente per un principio di incendio di un cavo elettrico, tra il binario 18 e 19. Sul posto vigili del fuoco e polfer. Per motivi di sicurezza è stata sospesa l'energia in quel lato della stazione ed è bloccata la circolazione dei treni in entrata e uscita da quei binari. Si registrano al momento ritardi e cancellazioni sulla linea per Roma-Fiumicino, Roma - Frascati/Velletri/Albano Laziale, Roma - Napoli via Cassino e Roma - Pisa.

ROMA

