Fumata nera del Parlamento su giudici costituzionali

La Camera aderisce alla Campagna "WeRemember-Campaign", iniziata già nel 2017 dal World Jewish Congress (Wjc), e dell'Unesco, per ricordare il 27 gennaio 1945, quando il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau fu liberato. Pertanto, nella giornata oggi, 27 gennaio 2024, la facciata di Montecitorio e' illuminata dal colore giallo, dalle ore 18 fino all'una di domenica 28 gennaio.