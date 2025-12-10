Fugge in auto e sperona 'civetta' della Polizia Locale di Rimini, arrestato un 46enne

RIMINI, 10 DIC - Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Rimini dopo un inseguimento con speronamento che ha causato il ferimento di tre agenti. E' successo in località San Lorenzo in Correggiano, dove gli agenti in borghese stavano conducendo servizi mirati di prevenzione dei furti e controllo del territorio. Quando i poliziotti si sono avvicinati a un'auto sospetta il conducente ha reagito con una pericolosa manovra in retromarcia, allontanandosi a tutta velocità. È iniziato così un inseguimento durante il quale il fuggitivo, alla guida di un Audi bianca, ha tentato di speronare più volte l'auto civetta della Polizia Locale, cercando di spingerla fuori strada. L'inseguimento si è sviluppato a più riprese fino alla zona di via Maccanno all'intersezione con via Varisco, dove con un ultimo violento speronamento la corsa si è conclusa in un incidente che ha causato il ferimento di tre agenti. Una seconda pattuglia del Nucleo Sicurezza Urbana è riuscita a bloccare definitivamente l'auto sospetta con l'aiuto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Durante la perquisizione dell'auto sono stati rinvenuti una dose di cocaina e l'attrezzatura per il consumo. Il 46enne è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti. I tre agenti feriti sono stati refertati: due con prognosi di 20 e 15 giorni mentre il terzo risulta ancora ricoverato. Il 46enne, risultato positivo all'esame per uso di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche delle violazioni del codice della strada previste dall'articolo 187 che regola la guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di droghe.