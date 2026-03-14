Fugge all'alt e sperona un poliziotto in moto, gli altri agenti sparano 5 colpi

MILANO, 14 MAR - È fuggito all'alt di una pattuglia della Polizia, a Milano, tentando di investire un agente e speronandone un altro su una moto, dando vita a un inseguimento durante il quale i poliziotti hanno esploso 5 colpi cercando di fermare la vettura. Poi si è dileguato. Al momento non risultano feriti, a parte l'agente speronato sulla moto che ha riportato contusioni. Le ricerche della macchina, una Peugeot bianca con a bordo pare un solo uomo, proseguono per tutta la città, l'hinterland e le autostrade.