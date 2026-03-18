Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fugatti assolto per l'abbattimento 'con crudeltà' dell'orso M90

AA

TRENTO, 18 MAR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti è stato assolto dall'accusa di "uccisione con crudeltà" in relazione all'abbattimento dell'orso pericoloso M90, avvenuto il 6 febbraio 2024. Il provvedimento, adottato per garantire la sicurezza pubblica, era stato eseguito dal Corpo forestale del Trentino. "L'assoluzione conferma in modo chiaro la piena legittimità dell'operato della Provincia - dichiara il presidente Fugatti -. Abbiamo assunto una decisione necessaria e responsabile, nell'esercizio delle nostre competenze. La gestione di esemplari pericolosi richiede interventi tempestivi e rispettosi delle norme vigenti, con l'obiettivo prioritario di tutelare l'incolumità delle persone, inclusa quella del personale del Corpo forestale a cui è affidato l'intervento sul campo. Abbiamo agito con professionalità, attenendoci a protocolli consolidati e riconosciuti a livello internazionale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRENTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario