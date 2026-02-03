Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fuga di monossido in un asilo a Milano, 12 bambini intossicati

AA

MILANO, 03 FEB - Dodici bambini, due genitori e due insegnanti di un asilo nido di Milano sono rimasti intossicati stamani a causa di una fuga di monossido di carbonio che si è sprigionata nei locali della scuola, in viale Certosa. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato, la Polizia locale e i vigili del fuoco con gli esperti del nucleo Nbcr che ora sono al lavoro per individuare l'origine della fuga, forse il malfunzionamento della caldaia. Tra gli intossicati, nessuno è grave. Il 118, che li ha visitati sul posto, sta comunque valutando se trasportare qualcuno in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario