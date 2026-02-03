Fuga di monossido in un asilo a Milano, 12 bambini intossicati

MILANO, 03 FEB - Dodici bambini, due genitori e due insegnanti di un asilo nido di Milano sono rimasti intossicati stamani a causa di una fuga di monossido di carbonio che si è sprigionata nei locali della scuola, in viale Certosa. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato, la Polizia locale e i vigili del fuoco con gli esperti del nucleo Nbcr che ora sono al lavoro per individuare l'origine della fuga, forse il malfunzionamento della caldaia. Tra gli intossicati, nessuno è grave. Il 118, che li ha visitati sul posto, sta comunque valutando se trasportare qualcuno in ospedale.