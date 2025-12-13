Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fuga di monossido in casa, trovato morto un uomo di 80 anni

AA

ROVIGO, 13 DIC - Un uomo di 80 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio in casa ad Arquà Polesine (Rovigo) in via Bassa Cornè. A chiamare i soccorsi era stata la figlia che da diverse ore non aveva più notizie dell'uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione del 118 per l'attivazione dei sensori di monossido di carbonio nell'abitazione. All'arrivo sul posto il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, che in quel momento era da solo in casa. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali sugli impianti di riscaldamento e messo in sicurezza i locali. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROVIGO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario