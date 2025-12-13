Fuga di monossido in casa, trovato morto un uomo di 80 anni

ROVIGO, 13 DIC - Un uomo di 80 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio in casa ad Arquà Polesine (Rovigo) in via Bassa Cornè. A chiamare i soccorsi era stata la figlia che da diverse ore non aveva più notizie dell'uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione del 118 per l'attivazione dei sensori di monossido di carbonio nell'abitazione. All'arrivo sul posto il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, che in quel momento era da solo in casa. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali sugli impianti di riscaldamento e messo in sicurezza i locali. Sul posto anche le forze dell'ordine.