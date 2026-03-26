Fuga di gas nel Foggiano durante lavori fibra ottica, evacuata una scuola

FOGGIA, 26 MAR - Momenti di paura a Castelluccio Valmaggiore, piccolo comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, dove si è registrata una copiosa fuga di gas avvenuta, a quanto si apprende, a seguito della rottura accidentale della condotta del gas che alimenta l'intero borgo di poco di 1.100 abitanti, durante lavori di realizzazione della fibra ottica. Si è reso necessario, a scopo precauzionale, l'evacuazione di un istituto comprensivo che accoglie oltre 100 studenti a causa del forte odore di gas che ha in pochi attimi avvolto tutta la scuola che dista pochi centinaia di metri dal cantiere. Sul posto stanno operando i tecnici dell'azienda che si occupa dell'erogazione del gas, oltre ai tecnici comunali, polizia locale e carabinieri. Il piano è coordinato dal vice sindaco Michele Giannetta che ha disposto la messa in sicurezza della zona. A quanto si apprende, i tecnici avrebbero già individuato il problema, bloccando, per sicurezza, l'erogazione del gas a tutto il paese in attesa del completamento dei lavori.