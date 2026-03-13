Fuga di gas in un'azienda nel Bresciano, cinque lavoratori intossicati

BRESCIA, 13 MAR - Paura questa mattina in un'azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche a Erbusco, in provincia di Brescia, dove poco dopo le 7 si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato una fuga di ammoniaca. Secondo le prime informazioni, cinque operai sarebbero rimasti coinvolti in un'intossicazione da fumi. Le condizioni dei lavoratori non sarebbero gravi. Nell'area sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, partite dal comando provinciale di Brescia e dal distaccamento di Palazzolo sull'Oglio, per mettere in sicurezza l'impianto e verificare se c'è stata dispersione ed eventualmente di quale entità. All'interno dello stabilimento sono al lavoro anche i tecnici dell'Ats di Brescia, attivati nell'ambito del protocollo previsto per gli incidenti industriali di questo tipo. La situazione, secondo quanto si apprende, sarebbe al momento sotto controllo. Le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto sono ancora in corso.