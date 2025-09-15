Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fu ucciso dai nazisti, familiari risarciti con 400 mila euro

SCIOPERO AVVOCATI FOTO FRANCO SILVI/ANSA
SCIOPERO AVVOCATI FOTO FRANCO SILVI/ANSA
AA

CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 15 SET - Un risarcimento di oltre 400 mila euro è stato assegnato dal tribunale civile di Roma in favore dei congiunti, tre figli, una nuora e due nipoti, di un uomo ucciso il 12 aprile del 1944, all'età di 34 anni, da un reggimento delle SS a Calvi dell'Umbria (Terni). La decisione fa seguito alla causa intentata dal legale dei familiari dell'uomo, l'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti di Terni, sulla base della legge 179/2022 del Governo Draghi che ha previsto l'istituzione, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo per il 'ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il primo settembre 1939 e l'8 maggio 1945'. I familiari del cittadino di Calvi dell'Umbria - i tre figli in vita e gli eredi del quarto figlio - tramite il proprio legale, hanno citato il Mef, costituitosi attraverso l'avvocatura dello Stato, e la Repubblica federale di Germania, contumace. Con la ricostruzione documentale e storica dei fatti, i congiunti dell'uomo hanno sostenuto che l'assassino era avvenuto per mano nazista, peraltro in un contesto in cui, nei giorni dell'11 e 12 aprile 1944, a Calvi dell'Umbria erano in atto rastrellamenti da parte delle truppe tedesche agli ordini del feldmaresciallo Kesslring. Un'azione seguita da processi sommari e fucilazioni ai danni della popolazione civile, costate la vita a sedici persone fra cui il 34enne calvese, padre di quattro figli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CALVI DELL'UMBRIA (TERNI)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario