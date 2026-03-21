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Ft, 'Ue invita i 27 a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas'

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BRUXELLES, 21 MAR - La Commissione Ue ha esortato gli Stati membri a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas nel tentativo di ridurre la domanda. In una lettera visionata dal Financial Times, il commissario per l'energia Dan J›rgensen ha istruito i ministri dell'energia dell'Ue a non affrettarsi a reintegrare le riserve di gas dei loro Paesi e a usare la "flessibilità" per ridurre la domanda da parte di famiglie e industrie in un momento "in cui l'offerta è tesa". Nella missiva la percentuale di stoccaggio consigliata come obiettivo è pari all'80%, il dieci per cento in meno rispetto al target finora indicato.

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