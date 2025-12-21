Ft, 'sull'uso degli asset russi Macron ha tradito Merz al vertice Ue'

ROMA, 21 DIC - "Il cancelliere tedesco Friedrich Merz stava compiendo un ultimo tentativo per convincere i leader dell'Ue a utilizzare 210 miliardi di euro di beni sovrani russi congelati per aiutare l'Ucraina, quando si è reso conto di non avere un alleato fondamentale: Emmanuel Macron". E' quanto scrive il Financial Times in un articolo nel quale ripercorre, nuovamente, i passi che al vertice dei 27 hanno portato all'accantonamento dell'uso degli asset russi per sostenere Kiev. "Inversione di ruoli: come la Francia, con il suo atteggiamento dilatorio, ha colto di sorpresa una Berlino sempre più assertiva", è il titolo dell'articolo, nel quale si fa riferimento alle parole alto diplomatico Ue presente alla girandola di colloqui della sera del summit. "Macron ha tradito Merz e sa che dovrà pagare un prezzo per questo. Ma è così debole che non ha avuto altra scelta che allinearsi a Giorgia Meloni", ha spiegato la fonte. Lo stallo, spiega il foglio britannico, sottolinea "una nuova dinamica tra le due maggiori potenze europee: una Germania orientata alle iniziative e una Francia riluttante. Dopo l'ascesa al potere di Merz a maggio, Berlino ha acquisito una nuova assertività, sbloccando fino a 1.000 miliardi di euro di spesa per la difesa e le infrastrutture per il prossimo decennio, ma Parigi è stata paralizzata dall'elevato debito pubblico e dall'instabilità politica nella seconda metà dell'ultimo mandato di Macron".