Ft, 'l'Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armi'
AA
NEW YORK, 22 FEB - L'Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia per l'acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa è stata firmata lo scorso dicembre a Mosca e prevede che la Russia consegni 500 Verba, uno dei sistemi di difesa aerea russi più avanzati, e 2.500 missili '9M336'.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti