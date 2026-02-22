Ft, 'l'Iran ha un accordo segreto con Mosca per acquistare armi'

Giornale di Brescia
NEW YORK, 22 FEB - L'Iran ha raggiunto un accordo segreto da 500 milioni di dollari con la Russia per l'acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa è stata firmata lo scorso dicembre a Mosca e prevede che la Russia consegni 500 Verba, uno dei sistemi di difesa aerea russi più avanzati, e 2.500 missili '9M336'.

