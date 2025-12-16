Ft, gli Usa hanno sospeso l'accordo sulla tecnologia con il Regno Unito

NEW YORK, 15 DIC - Gli Stati Uniti hanno sospeso l'accordo sulla tecnologia con il Regno Unito siglato da Donald Trump in settembre durante la sua visita di stato nel paese. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la sospensione è legata alla crescente frustrazione di Washington sui progressi nelle trattative commerciali con Londra. La Casa Bianca, secondo il Financial Times, stava facendo pressione sul Regno Unito per ottenere concessioni di aree commerciali al di fuori della tecnologia.