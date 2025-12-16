Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ft, gli Usa hanno sospeso l'accordo sulla tecnologia con il Regno Unito

AA

NEW YORK, 15 DIC - Gli Stati Uniti hanno sospeso l'accordo sulla tecnologia con il Regno Unito siglato da Donald Trump in settembre durante la sua visita di stato nel paese. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la sospensione è legata alla crescente frustrazione di Washington sui progressi nelle trattative commerciali con Londra. La Casa Bianca, secondo il Financial Times, stava facendo pressione sul Regno Unito per ottenere concessioni di aree commerciali al di fuori della tecnologia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario