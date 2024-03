Frontiera Ventimiglia, esercito e polizia a valichi con Francia

ROMA, 29 MAR - Come disposto dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, che ha attuato le direttive diramate dal Ministero dell'Interno a seguito dell'allarme terroristico scattato dopo l'attentato a Mosca, la polizia di Frontiera e i militari dell'Esercito italiano hanno intensificato stamani i controlli al confine italo-francese di Ventimiglia. In particolare, le pattuglie presidiano la barriera autostradale di Ventimiglia e il valico di frontiera di Ponte San Luigi e Ponte S.Ludovico dove gli automobilisti in transito vengono fermati per controlli a campione. Sono previsti controlli giorno e notte, sulle ventiquattro ore. Analoga azione preventiva è stata decisa anche dal prefetto di Nizza Hugues Moutouh. I principali presidi delle forze di polizia sono stati organizzati a Ponte San Luigi, Ponte San Ludovico e A10. Intanto oggi, al valico di frontiera di Ponte San Ludovico, la strada che da Mentone conduce in Italia è stata chiusa dalle autorità francesi per la mareggiata in corso.