Frontex, -26% di ingressi irregolari dei migranti in Ue nel 2025

BRUXELLES, 15 GEN - Gli ingressi irregolari nell'Unione europea sono diminuiti del 26% nel 2025, scendendo a quasi 178.000, secondo i dati consolidati diffusi da Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Si tratta di meno della metà del totale registrato nel 2023 e del livello più basso dal 2021. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta migratoria più attiva verso l'Ue. Tra gennaio e dicembre sono stati rilevati oltre 66.328 arrivi, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1%). Le partenze dalla Libia sono rimaste un fattore chiave nel determinare i movimenti verso l'Italia.