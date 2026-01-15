Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Frontex, -26% di ingressi irregolari dei migranti in Ue nel 2025

AA

BRUXELLES, 15 GEN - Gli ingressi irregolari nell'Unione europea sono diminuiti del 26% nel 2025, scendendo a quasi 178.000, secondo i dati consolidati diffusi da Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Si tratta di meno della metà del totale registrato nel 2023 e del livello più basso dal 2021. Il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta migratoria più attiva verso l'Ue. Tra gennaio e dicembre sono stati rilevati oltre 66.328 arrivi, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1%). Le partenze dalla Libia sono rimaste un fattore chiave nel determinare i movimenti verso l'Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario