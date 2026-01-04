Giornale di Brescia
Frontale tra due auto a Roma, tre morti e un ferito grave

ROMA, 04 GEN - Tre morti e un ferito in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 70 anni, di sua moglie di 63 e del 37enne che era bordo dell'altra auto. Una quarta persona, un figlio della coppia, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto intorno nella tarda serata su via Laurentina. Secondo una prima ricostruzione l'impatto sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva da parte del 37 enne che ha andato poi ad impattare frontalmente contro l'altra auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tor San Lorenzo.

Argomenti
ROMA

