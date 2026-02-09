Frontale nel Bolognese, automobilista muore carbonizzato

BOLOGNA, 09 FEB - Il conducente di una utilitaria è morto carbonizzato in un incidente avvenuto verso l'una della scorsa notte sulla Porrettana Nord, nel territorio di Marzabotto, in provincia di Bologna. La sua auto, durante una manovra di sorpasso, si è scontrata frontalmente con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta, poi è finita fuori strada e ha preso fuoco. Sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri ma, all'arrivo dei soccorritori, l'uomo era già morto carbonizzato all'interno dell'abitacolo. Sono in corso gli accertamenti per identificarlo con certezza. Il tratto della Porrettana è rimasto chiuso al traffico per diverse ore e solo in mattinata è stato riaperto.