Frodi e riciclaggio internazionale, 281 denunce e sequestri oltre un miliardo

ANCONA, 25 FEB - Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero: è stato scoperto con l'operazione denominata Cash Back dalla Guardia di Finanza di Ancona, nello specifico dalla Tenenza di Senigallia, coordinata dalla Procura di Ancona. Sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro. I dettagli dell'operazione saranno forniti in conferenza stampa alle ore 11 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza sito in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 26, alla presenza della procuratrice di Ancona Monica Garulli.

