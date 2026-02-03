Frode elettorale in Honduras, ordinato l'arresto di due politici

TEGUCIGALPA, 02 FEB - La giustizia dell'Honduras ha emesso un ordine di cattura contro la deputata Isis Cuéllar e l'ex ministro José Carlos Cardona, entrambi esponenti del partito di sinistra Libre. L'accusa mossa dalla Procura è di frode per il presunto dirottamento di oltre 227.000 dollari di fondi pubblici, sottratti alle casse statali per finanziare la campagna elettorale della candidata Rixi Moncada, poi sconfitta nelle elezioni di novembre dal conservatore Nasry Asfura. Lo scandalo, già emerso a giugno con la diffusione di una conversazione intercettata tra i due indagati, ruota attorno alla gestione del "Fondo di Amministrazione Solidale". Secondo gli inquirenti, lo strumento finanziario, teoricamente destinato a opere sociali e borse di studio, è stato utilizzato per emettere assegni irregolari a fini politici. Le indagini coinvolgono anche una decina di ex funzionari, confermando le carenze nei controlli interni già segnalate in passato dalle autorità anticorruzione.