Frode a Iva da 90 milioni e sequestri per 19 milioni

FIRENZE, 19 NOV - Frode all'Iva da 90 milioni di euro: due custodie in carcere, quattro obblighi di dimora e sequestri per 19 milioni di euro. E' il bilancio di una operazione della guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Firenze coordinate dalle procure europee di Bologna e Torino che ha disarticolato un'organizzazione criminale di origina cinese, accusata di aver inquinato il mercato europeo con merci sottratte al pagamento dei diritti di confine. Le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Firenze sono state eseguite dalla guardia di finanza.

FIRENZE

