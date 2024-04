Fridays for future a Torino contro la guerra a Gaza

TORINO, 19 APR - La manifestazione dei Fridays For Future ha puntato l'attenzione, con una serie di interventi, oltre che sulla lotta ai cambiamenti climatici, anche contro la guerra sulla Striscia di Gaza. È intervenuto, tra gli altri, Edi Lazzi segretario generale della Fiom-Cgil di Torino, che ha lanciato un appello ai giovani attivisti per organizzare "appuntamenti di lotta comuni" per il futuro. Messaggi di solidarietà sono stati rivolti agli studenti romani della Sapienza in questi giorni impegnati in uno sciopero della fame in segno di protesta contro i progetti di collaborazione tra gli atenei italiani e israeliani. Durante il percorso sono stati incollati dei manifestini sulle vetrate della sede generale di Piemonte Liguria e Val d'Aosta dell'UniCredit, considerata dagli attivisti "complice delle lobby del fossile". "La Regione Piemonte ha avuto occasioni per cambiare le cose ma non ha fatto nulla. Ricordiamocelo a pochi mesi dal voto", hanno sostenuto i Fridays davanti al Grattacielo Piemonte, dove ha sede la Regione, che hanno sottolineato che spesso proprio dalla Regione sono state sostenute teorie "frutto di negazionismo climatico. Continueremo a manifestazione fino a quando non ci sarà una giustizia climatica", hanno concluso e proprio al grattacielo hanno concluso il corteo.