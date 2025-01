Frejus riapre ai tir, normalizzato traffico verso Monte Bianco

AOSTA, 22 GEN - E' tornato transitabile anche dai mezzi pesanti e dai bus intorno alle 7 il traforo stradale del Frejus, dopo lo stop scattato ieri mattina per queste categorie di veicoli a causa di "problemi tecnici alla rete antincendio" lungo l'autostrada A43, in Savoia (Francia). Gli autoarticolati erano stati indirizzati verso il traforo del Monte Bianco, generando code fino a dieci chilometri lungo l'autostrada A5, tra Aosta e Chatillon, per via delle operazioni di regolazione del traffico presso l'autoporto di Pollein da parte della polizia stradale e del personale Geie-Tmb. Durante la nottata le code in Valle d'Aosta sono state smaltite, anche se il flusso di mezzi pesanti è ancora maggiore del solito. Sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco il tempo di attesa al momento è di 45 minuti, su quello francese di un'ora e 45 minuti. Nella giornata di ieri è più che raddoppiato (+125%) il numero di mezzi pesanti transitati al traforo del Monte Bianco, che è stato di circa 3.800. Per limitare i disagi, il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Valle d'Aosta aveva istituito delle misure di regolazione del traffico lungo l'autostrada A5.