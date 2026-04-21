Fregata italiana attracca al porto di Algeri per manovre congiunte

ALGERI, 21 APR - La fregata italiana Virginio Fasan è approdata oggi al porto di Algeri, capitale dell'Algeria, per una sosta di tre giorni durante la quale svolgerà un'esercitazione navale di tipo Passex con la marina del Paese nordafricano. Lo rende noto il ministero della Difesa algerino sui propri social. Per l'occasione, il dicastero algerino ha sottolineato che queste manovre consentiranno uno scambio di conoscenze acquisite nel campo navale tra le due marine. Lo scalo, che rientra nel quadro della cooperazione militare bilaterale, prevede attività culturali e turistiche per l'equipaggio, oltre a scambi di esperienze professionali tra le marine dei due Paesi.