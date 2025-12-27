Freerider travolto da una valanga recuperato in un crepaccio

TRENTO, 27 DIC - Si è concluso alle 17.30 l'intervento di ricerca e soccorso per un freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga, in Marmolada. Il 31enne, residente a Roma, stava percorrendo un traverso ad una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando una valanga lo ha presumibilmente travolto, proiettandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti in zona. La chiamata al 112 - comunica il Soccorso alpino e speleologico del Trentino - è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz'ora. La Centrale unica di emergenza ha allertato la Stazione Alta Fassa del Soccorso alpino e chiesto l'intervento dell'elicottero che, durante un primo sorvolo, ha subito individuato valanga che scaricava dentro un crepaccio. Sono state pertanto trasportate sul posto - con un elicottero da lavoro messo a disposizione per l'operazione - due unità cinofile da impiegare nelle ricerche, una del Soccorso alpino e l'altra della Polizia. Nel mentre, gli operatori della Stazione Alta Fassa sono stati a loro volta trasportati in quota e hanno iniziato l'attività di sondaggio. La bonifica portata avanti lungo tutto il corso del pomeriggio ha riguardato sia la valanga nel suo insieme che il fondo del crepaccio, con un totale di dieci operatori impiegati, otto della Stazione Alta Fassa e due della Stazione di Moena, escluse le già menzionate unità cinofile. Il giovane è stato infine individuato all'interno del crepaccio, in un punto estremamente profondo. L'elicottero ha dunque sbarcato sul posto l'equipe sanitaria, mentre i soccorritori presenti procedevano alla difficoltosa estrazione dello sciatore, che è stato elitrasportato d'urgenza dapprima in piazzola a Canazei, dov'è stato intubato, e successivamente, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Chiara di Trento.