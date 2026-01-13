Frederiksen, 'Nato difenda Groenlandia come tutto il suo territorio'

COPENAGHEN, 13 GEN - La Danimarca "non sta cercando il conflitto, ma il messaggio è chiaro: la Groenlandia non è in vendita", ha affermato la premier danese Mette Frederiksen in conferenza stampa con il leader della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen, aggiungendo che la Nato deve "difendere la Groenlandia tanto quanto ogni altro millimetro del suo territorio".