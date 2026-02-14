Giornale di Brescia
Italia e Estero

Frederiksen, 'la Nato protegga l'Artico in modo permanente'

BRUXELLES, 14 FEB - "Siamo soddisfatti del fatto che ora la Nato è coinvolta nella sicurezza dell'Artico e abbiamo chiesto che la Nato sia presente in modo permanente in Groenlandia e intorno alla Groenlandia. Sentinella Artica è una cosa buona. Ma dobbiamo avere anche i target di capacità della Nato aggiornati in modo che comprendano l'artico, ora non è così. Le capacità che servono devono essere ancora prodotte e alcune delle linee sono negli Usa e non hanno ancora iniziato il lavoro". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen, a Monaco.

