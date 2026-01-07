Freddo intenso in Lombardia, a nord di Milano -8 gradi

Giornale di Brescia
MILANO, 07 GEN - Freddo intenso in Lombardia con temperature scese ben sotto la media del periodo. La rete di monitoraggio di Arpa Lombardia ha registrato -22 °C a Livigno, la temperatura più bassa registrata dal 2019 nella località di montagna a 1850 metri in provincia di Sondrio. Sempre in provincia di Sondrio a Santa Caterina Valfurva si è arrivati a -18 e a Bormio, che fra meno di un mese ospiterà le gare olimpiche di sci alpino, -10. Anche in pianura le temperature sono scese ben sotto zero con punte di -8 °C a nord ovest di Milano, -9 a Sondrio e -5 a Varese. Secondo le previsioni di Arpa, il freddo proseguirà anche nei prossimi giorni con con gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino anche in pianura. e poi inizierà gradualmente a salire di qualche grado, prima sulle Alpi e poi in pianura. Proseguirà la fase di tempo asciutto, seppur qualche debole nevicata potrebbe interessare le Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Qualche novità è attesa intorno alla metà del mese quando un cambio della circolazione atmosferica potrebbe riportare piogge e nevicate più consistenti e diffuse.

