Freddo in Alto Adige, -19 gradi a Sesto e -8 a Bolzano

BOLZANO, 08 GEN - L'ondata di freddo che sta interessando le Alpi ha raggiunto il suo apice la scorsa notte. In Alto Adige tutte le località registrano valori nettamente sotto lo zero. Sesto, il paese del tennista Jannik Sinner, si è confermata la località più freddo con una minima di -19 gradi, mentre nelle zone a bassa quota spicca il dato di Gargazzone, dove il termometro ha segnato -12 gradi. I bolzanini si sono invece svegliati con -8 gradi. Nonostante il freddo polare, non si tratta di un fenomeno insolito: il record storico resta infatti lontano, con -29 gradi registrati a Dobbiaco il 10 febbraio 1969, ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Verso il fine settimana i valori risaliranno leggermente. Un nuovo calo termico è atteso per lunedì, prima che l'ondata di freddo si esaurisca definitivamente nel corso della prossima settimana. L'inverno resta avaro di neve in Alto Adige. La cresta di confine sarà parzialmente interessato oggi da una perturbazione che porterà tra i 5 e i 10 centimetri di neve. Per la giornata di domani non si escludono brevi rovesci nevosi anche nelle zone più a sud.