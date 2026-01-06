Giornale di Brescia
Freddo e neve in Sardegna, scatta l'allerta meteo

CAGLIARI, 06 GEN - Vento freddo, pioggia e neve sono attesi in Sardegna nelle prossime ore. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile - Settore Meteo ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla mezzanotte di martedì 6 e sino alla mezzanotte di mercoledì 7 gennaio. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata di domani. Le nevicate - prosegue il bollettino - potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne".

