Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Frecciarossa deragliato, giudici 'incidente per catena errori'

AA

LODI, 04 FEB - Il Tribunale di Lodi ha depositato le motivazioni del processo di primo grado per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo per il deragliamento del treno Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto ale 5.30 del mattino del 6 febbraio 2020 al Posto movimento Livraga, nel Lodigiano, a causa del malfunzionamento di uno scambio. Morirono i due macchinisti, Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, di 52, e 26 tra passeggeri e personale di bordo rimasero feriti, una decina gravemente. A seguito di risarcimenti non ci sono state costituzioni di parte civile se non quella, riconosciuta con una provvisionale di 50mila euro, del sindacato Filt Cgil Lombardia. Secondo il collegio presieduto dal giudice Angelo Gin Tibaldi il disastro ferroviario è stato "la conseguenza del concatenarsi di diverse condotte antigiuridiche, tra loro indipendenti e parimenti rilevanti nella produzione dell'evento, sebbene nessuna di esse sia stata da sola sufficiente a determinare i fatti". Tre le responsabilità che sono state individuate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LODI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario