Frattura in argine Crati, evacuate abitazione a Cassano Ionio

CASSANO ALLO IONIO, 14 FEB - Il comune di Cassano allo Ionio ha disposto lo sgombero e l'evacuazione di tutte le abitazioni presenti all'interno del complesso nautico dei Laghi di Sibari. La decisione è stata presa in via precauzionale, ha reso noto il sindaco Gianpaolo Iacobini in un video, al termine di una riunione del Centro operativo comunale di protezione civile e alla luce dei sopralluoghi e delle verifiche svolte per l'intera la mattinata dalla Protezione civile regionale e da quella comunale. "Sarà ordinato da qui a qualche minuto - ha annunciato il primo cittadino - lo sgombero e l'evacuazione di tutte le abitazioni all'interno del centro nautico Laghi di Sibari. Un provvedimento reso indispensabile dalla scoperta di una frattura di oltre 50 metri lungo l'argine sinistro del fiume Crati, le cui acque si riversano proprio per questo motivo direttamente all'interno dei laghi di Sibari. Naturalmente questo atto sarà accompagnato da altri provvedimenti quali l'esecuzione di lavori in regime di somma urgenza per provare a riparare nel più breve tempo possibile questa ferita apertasi lungo il corso d'acqua". "A tutti - conclude il sindaco - richiedo massima collaborazione. Cercheremo di completare questi interventi nel più breve tempo possibile e invito tutti, allo stesso modo, a seguire i nostri canali per ogni aggiornamento ufficiale con spirito di profonda collaborazione di cui vi ringrazio in queste ore davvero difficili". Intanto, Webuild, impegnata in lavori sulla statale 106 nella zona dell'esondazione del Crati, in risposta all'emergenza, è intervenuta a servizio della comunità locale mettendo a disposizione mezzi meccanici e maestranze già al lavoro nella zona, per il ripristino degli argini del fiume. L'azienda ha inoltre aperto le porte della mensa del proprio Campo base di Villapiana per garantire accoglienza e pasti caldi alle persone che sono state costrette ad evacuare le proprie abitazioni.