Fratoianni, primarie a Milano? Ne discuteremo con gli alleati

CORSICO (MILANO), 16 MAG - Non è ancora il momento di parlare di primarie o meno per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Milano, visto che manca più di un anno al voto. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Avs, che si trova nel Milanese per un giro elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio, ha detto che "a Milano bisogna individuare con la coalizione un candidato o una candidata che dia continuità al governo del centrosinistra che in questi ultimi 11 anni ha governato la città, bisogna andare avanti e possibilmente fare ancora meglio". "La soluzione la troveremo nella coalizione e quale sarà lo strumento" se primarie o meno "lo discuteremo innanzitutto con gli alleati e le alleate" ha aggiunto. Di una cosa però Fratoianni è certo: la contrarietà di Avs al rinnovo del gemellaggio fra Milano e Tel Aviv. "Israele continua a contraddistinguersi come un Paese che viola sistematicamente il diritto internazionale, i diritti umani fondamentali e dunque - ha detto - anche ipotetiche forme di relazione, come gemellaggi con singole città o hanno come presupposto il fatto che quelle città, in questo caso il sindaco di Tel Aviv assumono una posizione esplicitamente contraria a quanto sta accadendo, cosa che non mi pare sia successa, oppure è normale che da parte nostra ci sia più di un dubbio".