Fratoianni, ponte rischia di sottrarre fondi al Mezzogiorno

MESSINA, 10 MAR - "Faremo battaglia in parlamento e anche fuori dal parlamento contro un'opera che riteniamo inutile, enormemente costosa, che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno". Lo ha detto Nicola Fratoianni deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana a Messina durante un incontro sul Ponte sullo Stretto. "Siamo - ha proseguito Fratoianni- di fronte all'ennesima bufala propagandistica e all'ennesimo spreco di risorse pubbliche che andrebbero orientate in tutt'altra direzione per questo siano contrari, non perché siamo contro le opere a prescindere come qualcuno vorrebbe raccontare, ma perché facciamo un ragionamento che ha a che fare con le priorità, con i bisogni generali dei cittadini siciliani e non solo. Abbiamo presentato l'esposto non perché vogliamo accusare qualcuno non è il nostro mestiere ma perché pretendiamo di avere trasparenza che ad oggi non è stata garantita".