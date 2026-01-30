Giornale di Brescia
Fratoianni, il Parlamento è la casa della Repubblica, i Fascisti non sono benvenuti

ROMA, 30 GEN - "Il Parlamento, questi palazzi sono la casa della Repubblica Italiana, della democrazia fondata sulla Costituzione antifascista, e i fascisti e i nazisti non sono benvenuti. E' molto semplice, e noi in modo pacifico oggi abbiamo difeso la costituzione della Repubblica". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social, dopo le proteste di oggi a Montecitorio.

