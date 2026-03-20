Fratoianni a Torino, votare no perché legge sia uguale per tutti

TORINO, 20 MAR - "Il nostro è un appello a tutti e a tutte di andare a votare domenica e lunedì. E di votare no per respingere una controriforma, quella Nordio-Meloni, che non affronta e non migliora i problemi della giustizia ma mina l'indipendenza della magistratura italiana. Vogliono un Paese in cui nessuno possa controllare i potenti. Noi siamo per un Paese in cui la legge sia uguale per tutti". Lo ha detto Nicola Fratoianni in piazza Santa Giulia a Torino, per la manifestazione di chiusura della campagna referendaria di Avs. Fratoianni ha parlato anche del caso Delmastro: "ha mentito - ha sottolineato - e dovrebbe dimettersi immediatamente da sottosegretario alla Giustizia: se non lo fa sia Giorgia Meloni a rimuoverlo, per la dignità delle istituzioni". "Vogliono separare le carriere dei giudici da quelle dei pm, si preoccupino piuttosto - ha aggiunto - di separare i politici dalla malavita".