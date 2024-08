Frate invita giovani fuori dalla chiesa, 'spritz dopo messa'

URBINO, 19 AGO - Una locandina posizionata fuori dalla chiesa con scritto "dopo la messa apericena e spritz offerti per tutti". Succede ad Urbino (Pesaro e Urbino) dove fra Andrea Ricatti, giovane francescano della parrocchia universitaria San Domenico, ha avuto questa idea per attirare i giovani del paese ad andare a messa la domenica. Una proposta che è diventata virale e ha suscitato anche polemiche tanto che il religioso, insieme al vescovo, ha corretto un po' il tiro modificando la locandina ma non la proposta. Il manifesto inizialmente riportava la scritta "2xuno" con l'immagine di Gesù e pubblicizzava "messa & apericena" ogni domenica dalle 19.15 con le foto del calice del vino e quello per le ostie accostate al bicchiere di spritz. Alcuni fedeli non hanno apprezzato il fatto di unire il momento profondo dell'eucarestia con un alcolico ma il frate ha spiegato che "non era mia intenzione offendere nessuno, la liturgia è sacra e non si tocca ma dopo l'agape fraterna c'è il convivio". Obiettivo del religioso era "coinvolgere i ragazzi nella funzione e poi in un momento di convivialità perché la Chiesa è accoglienza".