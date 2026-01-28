Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Frane, da 9 anni paese del Teramano attende ricostruzione di una frazione

AA

CIVITELLA DEL TRONTO, 28 GEN - Da nove anni attendono di rientrare nelle loro case che comunque, se e quando saranno ricostruite, non saranno le stesse e non saranno dove erano prima. Sono i circa 110 sfollati della frazione Ponzano di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Il 13 febbraio 2017, al culmine di un lento movimento accelerato dal maltempo e da intense piogge, la frazione scivolò verso valle, portando con sé circa 60 ettari di terreni, strade e infrastrutture, ma soprattutto 31 fabbricati abitati da 39 famiglie. Il mese precedente la stessa zona era stata colpita, insieme a gran parte dell'Abruzzo, dalla neve e dal terremoto. Proprio ai progetti di ricostruzione del sisma 2016-2017 del Centro Italia il Governo, la Protezione Civile e la Regione legarono il futuro della popolazione: l'intera comunità scelse di restare unita e di trasferire la frazione qualche chilometro più in là, a Sant'Eurosia. I fondi dell'Ufficio speciale per la ricostruzione avrebbero finanziato la nascita delle nuove abitazioni; i residenti sfollati, nel frattempo, avrebbero usufruito del Contributo di autonoma sistemazione come quelli colpiti dal terremoto. Nel 2020 fu approvato un Piano attuativo e il Comune mise in campo un progetto per l'urbanizzazione dell'area, sostenuto da 4,2 milioni di euro: realizzazione delle abitazioni a cura dei circa 110 proprietari privati che avevano aderito al progetto. Risale al settembre 2023 il taglio del nastro dell'area di cantiere, sulla zona dove la Nuova Ponzano dovrebbe risorgere: c'erano rappresentanti dell'Usr, della Regione, delle amministrazioni locali e del Comitato nato a difesa degli interessi dei residenti di Ponzano. Ad oggi, però, nella stessa area, oltre a delimitazioni, cartelli di cantiere e una ruspa, tutto è fermo: il lavoro dell'impresa è stato bloccato da sopraggiunti problemi relativi ai sistemi di raccolta delle acque fognarie e altri intoppi tecnici. Una riunione tenuta in municipio, a Civitella del Tronto, lo scorso 16 gennaio, ha raccolto l'impegno di tutti a produrre un nuovo impulso per superare le difficoltà e accelerare la ripresa dei lavori e l'approdo alla ricostruzione finale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CIVITELLA DEL TRONTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario