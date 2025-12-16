Francia, 'per Kiev garanzie solide prima di parlare di territori'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 16 DIC - La Francia vuole "solide garanzie di sicurezza" per l'Ucraina prima di qualsiasi discussione sulla cessione di territorio da parte di Kiev a Mosca per porre fine alla guerra russa. E' quanto ha fatto sapere lo staff del presidente Emmanuel Macron. "Vogliamo solide garanzie di sicurezza prima di qualsiasi discussione sul territorio. Abbiamo fatto progressi sulla questione delle garanzie... grazie a un chiarimento sulla forma del sostegno degli Stati Uniti", ha dichiarato un consigliere di Macron, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto colloqui a Berlino con gli inviati statunitensi e i leader europei, con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. (ANSA-AFP).