Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Francia: Gisele Pelicot in tribunale per processo d'appello

epa11780324 Gisele Pelicot (C) leaves the criminal court where her ex-husband Dominique Pelicot stands trial, in Avignon, South of France, 16 December 2024. Dominique Pelicot is accused of drugging and raping his then-wife, Gisele Pelicot. He is also accused of inviting dozens of men to rape her while she was unconscious at their home in Mazan, France, between 2011 and 2020. Fifty other men are facing trial for their alleged involvement. Dominique Pelicot could face a maximum sentence of 20 years in prison if convicted. EPA/Guillaume Horcajuelo
epa11780324 Gisele Pelicot (C) leaves the criminal court where her ex-husband Dominique Pelicot stands trial, in Avignon, South of France, 16 December 2024. Dominique Pelicot is accused of drugging and raping his then-wife, Gisele Pelicot. He is also accused of inviting dozens of men to rape her while she was unconscious at their home in Mazan, France, between 2011 and 2020. Fifty other men are facing trial for their alleged involvement. Dominique Pelicot could face a maximum sentence of 20 years in prison if convicted. EPA/Guillaume Horcajuelo
AA

(ANSA-AFP) - NIMES, 06 OTT - La francese Gisele Pelicot, il cui ex marito ha reclutato decine di sconosciuti per violentarla sotto l'effetto di droghe, oggi torna in tribunale per un processo d'appello partito dal tentativo di un uomo di ribaltare la sua condanna, secondo quanto riporta Afp. Cinquantuno uomini, tra cui il suo ex marito Dominique Pelicot, sono stati condannati nel processo iniziale durato quasi quattro mesi, conclusosi a dicembre, che ha trasformato Gisele Pelicot in un'icona globale. Solo uno dei condannati, Husamettin Dogan, ha presentato ricorso. Il nuovo processo si terrà a Nîmes e dovrebbe durare quattro giorni. Dominique Pelicot uscirà dal carcere, dove si trova ancora in isolamento, per il controinterrogatorio martedì. Gisele Pelicot dovrebbe parlare mercoledì. Uno dei suoi legali ha affermato che Gisele Pelicot sarebbe stata felice di rinunciare a "questo calvario" ma "capisce l'attenzione riservata al suo caso, che, al di là della sua persona, ha un significato universale", ha dichiarato Antoine Camus all'AFP. A dicembre, Husamettin Dogan è stato condannato a nove anni di carcere ma la carcerazione è stata rinviata per motivi di salute. "Non sono uno stupratore", ha dichiarato l'operaio edile 44enne durante il primo processo. "È troppo per me da sopportare. È suo marito. Non avrei mai pensato che quell'uomo potesse fare questo a sua moglie", ha detto. Secondo il suo avvocato, Dogan sostiene di essere stato "intrappolato" da Dominique Pelicot. "Fa ricorso perché sostiene di non aver mai avuto intenzione di violentare nessuno", ha dichiarato Jean-Marc Darrigade all'Afp. "Il suo vero avversario non è Gisele Pelicot, che rispetta profondamente, ma l'uomo che era suo marito". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Francia

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario