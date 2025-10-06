Francia: Gisele Pelicot in tribunale per processo d'appello

(ANSA-AFP) - NIMES, 06 OTT - La francese Gisele Pelicot, il cui ex marito ha reclutato decine di sconosciuti per violentarla sotto l'effetto di droghe, oggi torna in tribunale per un processo d'appello partito dal tentativo di un uomo di ribaltare la sua condanna, secondo quanto riporta Afp. Cinquantuno uomini, tra cui il suo ex marito Dominique Pelicot, sono stati condannati nel processo iniziale durato quasi quattro mesi, conclusosi a dicembre, che ha trasformato Gisele Pelicot in un'icona globale. Solo uno dei condannati, Husamettin Dogan, ha presentato ricorso. Il nuovo processo si terrà a Nîmes e dovrebbe durare quattro giorni. Dominique Pelicot uscirà dal carcere, dove si trova ancora in isolamento, per il controinterrogatorio martedì. Gisele Pelicot dovrebbe parlare mercoledì. Uno dei suoi legali ha affermato che Gisele Pelicot sarebbe stata felice di rinunciare a "questo calvario" ma "capisce l'attenzione riservata al suo caso, che, al di là della sua persona, ha un significato universale", ha dichiarato Antoine Camus all'AFP. A dicembre, Husamettin Dogan è stato condannato a nove anni di carcere ma la carcerazione è stata rinviata per motivi di salute. "Non sono uno stupratore", ha dichiarato l'operaio edile 44enne durante il primo processo. "È troppo per me da sopportare. È suo marito. Non avrei mai pensato che quell'uomo potesse fare questo a sua moglie", ha detto. Secondo il suo avvocato, Dogan sostiene di essere stato "intrappolato" da Dominique Pelicot. "Fa ricorso perché sostiene di non aver mai avuto intenzione di violentare nessuno", ha dichiarato Jean-Marc Darrigade all'Afp. "Il suo vero avversario non è Gisele Pelicot, che rispetta profondamente, ma l'uomo che era suo marito". (ANSA-AFP).