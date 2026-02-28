Francia-Gb-Germania, 'Iran eviti attacchi contro paesi della regione'

PARIGI, 28 FEB - "Condanniamo con la massima fermezza gli attacchi iraniani contro i paesi della regione. L'Iran deve astenersi da attacchi militari indiscriminati. Lanciamo un appello alla ripresa dei negoziati ed esortiamo i dirigenti iraniani a cercare una soluzione negoziata": lo scrivono in una dichiarazione congiunta il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico, Keir Starmer, e il cancelliere tedesco, Friederich Merz, secondo quanto informa l'Eliseo. "Francia, Germania e Gran Bretagna - si legge nella dichiarazione congiunta dei tre leader europei - hanno sempre fatto appello al regime iraniano affinché mettesse fine al suo programma nucleare, a limitare il programma di missili balistici, a rinunciare alle sue attività destabilizzatrici nella regione e sui nostri territori, cessando la repressione e la violenza inaccettabili contro il suo stesso popolo". "Noi - continuano Parigi, Berlino e Londra - non abbiamo partecipato a questi attacchi e siamo in stretto contatto con i nostri partner internazionali, compresi gli Stati Uniti, Israele e i partner della regione. Ribadiamo il nostro impegno a favore della stabilità regionale e della protezione delle vite civili". La dichiarazione si conclude affermando che "il popolo iraniano deve poter decidere il proprio futuro".