Francia chiede esercitazione Nato in Groenlandia, 'pronti a contribuire'

PARIGI, 21 GEN - La Francia chiede un'esercitazione Nato in Groenlandia ed è pronta a contribuire. Lo ha annunciato mercoledì l'Eliseo, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la sua volontà di impadronirsi del territorio autonomo danese. "La Francia chiede un'esercitazione Nato in Groenlandia ed è pronta a contribuire", ha dichiarato la presidenza francese. Da giovedì scorso, diversi Paesi europei appartenenti alla Nato, tra cui la Francia, hanno inviato alcuni soldati in Groenlandia, nel quadro di un'esercitazione, 'Arctic Endurance', organizzata dalla Danimarca. Un'iniziativa che ha fatto infuriare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato ritorsioni e dazi contro i Paesi partecipanti. La Francia auspica ora un'esercitazione sotto ombrello Nato per "lo stesso motivo della partecipazione" all'esercitazione danese: inviare un segnale a Trump, perché la sicurezza nella regione artica viene "presa sul serio", precisano fonti vicine a Macron citate dal giornale Le Parisien. Il presidente Usa è atteso a Davos, in Svizzera, dove incontrerà i leader europei in un contesto particolarmente teso: la sua intenzione di annettere la Groenlandia rischia di far implodere l'Alleanza atlantica e il sistema di sicurezza collettiva nato dopo la Seconda Guerra mondiale.