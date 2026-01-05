Giornale di Brescia
Francia all'Onu, Usa minano fondamenta delle Nazioni Unite

NEW YORK, 05 GEN - "L'operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro è contraria al principio di risoluzione pacifica delle controversie e al principio del non uso della forza. La proliferazione delle violazioni della Carta Onu e del diritto internazionale da parte di Stati investiti di responsabilità in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza mina le fondamenta stesse dell'ordine internazionale". Lo ha detto il vice ambasciatore di Parigi all'Onu, Jay Dharmadhikari, in Consiglio di Sicurezza, avvisando che violare la Carta "mina le fondamenta delle Nazioni Unite e indebolisce la pace e la sicurezza internazionali".

NEW YORK

