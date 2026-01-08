Giornale di Brescia
Francia, agricoltori anti-Mercosur tentano di scavalcare inferriata Parlamento

PARIGI, 08 GEN - Gruppi di agricoltori che da questa mattina sono entrati con i trattori a Parigi per protestare contro l'accordo sul Mercosur hanno tentato di scavalcare le inferriate che proteggono l'Assemblée Nationale, chiedendo di essere ricevuti. La presidente, Yael Braun-Pivet, è uscita dall'edificio per cercare il dialogo ma è stata sonoramente fischiata e fatta bersaglio di lancio di oggetti. Protetta dalla polizia, ha annunciato agli agricoltori che alle 14 riceverà nei suoi uffici una delegazione dei manifestanti.

