Frana travolge case, rientro degli sfollati solo da sabato

CORMONS, 20 NOV - "Per la giornata di oggi e di domani, l'ordinanza di evacuazione delle 84 persone dentro la zona rossa di Brazzano resterà in vigore per una questione precauzionale, considerato che sono previste piogge, seppur non molto intense. Tuttavia, considerato lo stato dei luoghi, preferiamo non rischiare in alcun modo e utilizzare un criterio di massima prudenza". Lo ha reso noto il sindaco di Cormons (Gorizia), Roberto Felcaro, a proposito della zona in cui, all'alba di lunedì, una frana ha travolto una schiera di tre case, causando due morti e un ferito. "Per le modalità, i luoghi, le persone che potranno rientrare da sabato, seguiremo una relazione che ci è stata trasmessa da parte della Protezione civile e regionale, che è stata redatta da geologi ed esperti, che si sono recati sulla zona della frana e hanno fatto tutte le valutazioni del caso, per verificare dove, come, quando e in che modo le persone possono entrare - ha precisato -. C'è un'area che comunque resterà interdetta, di cui è stata dichiarata l'inagibilità e riguarda 5 case. In questo momento, i nostri uffici stanno contattando queste persone, perché ci stiamo attivando per trovare loro una sistemazione non temporanea, ma di lungo corso, in alberghi convenzionati della zona". "Questi due giorni di previsto maltempo devono confermarci il fatto che la frana comunque è stabile - ha ribadito il primo cittadino -; se non ci saranno problematiche di alcun tipo, non avremo nuove segnalazioni, allora procederemo, presumibilmente nella giornata di sabato, a revocare l'ordinanza e a fare rientrare le persone nelle case".