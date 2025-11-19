Frana travolge case, raccolta fondi per compagna 'eroe tedesco'

CORMONS, 19 NOV - L'associazione Ric Cormons ha avviato una raccolta fondi per garantire un sostegno concreto a Jessica, la compagna di Quirin Kuhnert - già ribattezzato a Brazzano come "l'eroe venuto dalla Germania" - che, nella tragica notte della frana, ha perso il compagno di vita, l'abitazione di famiglia e ha visto allagato e lesionato anche il negozio aperto dalla coppia nel febbraio scorso. L'appello alla solidarietà ricorda che "in questi giorni ci siamo stretti intorno a Jessica, come una grande famiglia, tutti pronti per darle una mano. In poche ore e troppi millimetri di pioggia ha perso tutto e non potrà risollevarsi da sola". L'obiettivo è permetterle di affrontare le spese immediate, trovare una sistemazione abitativa stabile e ricominciare a costruire una vita dopo la tragedia. Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, è morto travolto dal fango mentre tentava di portare in salvo la vicina, Guerrina Skocaj, 83 anni, mentre una frana si abbatteva sulle loro abitazioni.