Frana travolge case, Procura indaga per disastro e omicidio

GORIZIA, 19 NOV - La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo plurimo; inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo a seguito della colata di fango che ha travolto nella notte tra domenica e lunedì alcune abitazioni a Brazzano di Cormons, causando la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo rende noto il procuratore Massimo De Bortoli, precisando che "verrà disposta l'autopsia sui corpi delle due povere vittime". L'atto scaturisce dalle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sotto le macerie sono morti Quirin Kuhnert, 32 anni, e Guerrina Skocaj, 83 anni.