Frana sull'Aurelia nel ponente di Genova, vigili del fuoco al lavoro

GENOVA, 25 GEN - Una imponente frana si è abbattuta sull'Aurelia nel ponente di Genova tra Vesima e Arenzano prima della galleria Pizzo bloccando il traffico in entrambe le direzioni verso Savona e il capoluogo ligure. È in corso l'intervento dei mezzi di soccorso per verificare la presenza di persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco, il personale di Anas, la polizia locale di Genova e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Genova Multedo che ha fatto una prima verifica 'a voce' cercando la risposta di eventuali persone coinvolte, come da protocollo 'Urban Search And Rescue', il sistema internazionale di ricerca sotto le macerie. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra di Multedo ha fatto richiesta dei cinofili, del movimento terra, del carro fari e del personale formato Usar che stanno provvedendo alle ricerche sotto la frana. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto una delle reti paramassi posizionate lungo la parete rocciosa in una zona teatro di altre frane in passato, tra cui una nel 2016 che ferì due persone. L'unica alternativa per il traffico in Liguria è l'autostrada A10.

GENOVA

